Kel 12, parte il roadshow dedicato alla programmazione ‘Dune’

Un roadshow interamente dedicato a ‘Dune’, i viaggi spedizione di Kel 12. Il tour operator milanese partirà il 18 marzo da Vigonovo per presentare la nuova offerta tematica, dedicata alle destinazioni dove la comodità non è la priorità.

Il tour, che vedrà la collaborazione del partner assicurativo dell’operatore Europ Assistance Italia, farà tappa il 25 marzo a Napoli, il 26 marzo a Firenze e il 10 aprile a Torino.

Gli approfondimenti sul deserto del Rubal Khali in Oman o del Sahara in Algeria saranno curati dall’esperta Kel 12 Caterina Borgato, in tour insieme alla chief commercial officer Kel 12, Daniela Di Berardino.

Tutti gli appuntamenti si terranno in location storiche. A Vigonovo l’incontro si terrà presso Villa Sagredo, antico castello situato lungo la riviera del Brenta; a Napoli è prevista una visita al Centro Musei Scienze Naturali e Fisiche; a Firenze l’appuntamento sarà a Palazzo Capponi e a Torino al MAO, il Museo di Arte Orientale.