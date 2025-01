Kibo, viaggio alla scoperta della Louisiana più autentica

Kibo ha presentato una proposta speciale dedicata alla Lousiana. L’idea è quella di addentrarsi in città dal fascino unico, dove la cultura e le tradizioni creole influenzano ogni aspetto del modo di vivere.

La formula del self drive consente di organizzare il viaggio in libertà, con alcuni suggerimenti firmati Kibo, come la suddivisione del viaggio in dieci notti, che consente di fare tappa nei luoghi più significativi del Paese.

Chi vuole vivere un’esperienza immersiva può scegliere di pernottare in strutture caratteristiche in stile juke joint o in antiche mansions originali.

Si parte da magica New Orleans, per raggiungere Lafayette passando attraverso piantagioni rigogliose. Qui ci si trova nel capoluogo della Louisiana francese, che conserva edifici storici – da visitare e nei quali si può anche alloggiare – e si ha la possibilità di immergersi nella cultura cajun.

Passando per Lake Charles si raggiunge Natchitoches, il più antico centro abitato della Louisiana. L’itinerario porta poi a Vicksburg e Natchez, sconfinando nell’altrettanto mitico stato del Mississippi. Qui si rivivere l’eleganza del Vecchio Sud soggiornando in case in stile coloniale. Ultima tappa del viaggio è Baton Rouge, capitale della Louisiana situata sul Mississippi, che conserva il fascino di avamposto tra paludi e piantagioni.