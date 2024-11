King Holidays lancia le proposte per le festività natalizie

Sono dedicate alle prossime festività natalizie, ai mercatini di Natale e agli eventi del periodo le proposte messe in campo da King Holidays. Dai city break nelle principali città europee al Capodanno speciale in Marocco o in Crociera sul Nilo, sono numerose le opzioni messe in campo per i clienti.

“In occasione delle prossime festività di fine anno – sottolinea Barbara Cipolloni, product manager del tour operator – abbiamo predisposto più di mille posti aerei dedicati alle partenze speciali dai principali aeroporti italiani, pronte ad offrire una fuga rigenerante che ognuno potrà declinare in base ai propri gusti ed interessi. Per ogni destinazione è infatti possibile aggiungere al pacchetto base volo+hotel escursioni ed esperienze personalizzate alla scoperta della cultura e delle tradizioni locali”.