KKM Group traccia un bilancio di KKM Experience – Sport & Events, brand che sta rivoluzionando il mondo delle esperienze di viaggio con una programmazione basata sulla dimensione partecipativa dell’esperienza stessa.

“Due passaggi sono fondamentali nella nostra vision – commenta Andrea Cani, ceo di KKM Group -: passare dall’esperienza ‘passiva’ di chi assiste semplicemente all’evento, all’esperienza ‘partecipativa’: quello che abbiamo fatto con il brand KKM Experience – Sport & Events, è rendere queste esperienze alla portata di tutti, ed è quello che faremo in modo più esteso anche quest’anno, segmentando il prodotto in linee differenziate per budget e tipologia di servizi turistici”.

Tre linee di prodotto

Da quest’anno, infatti, le proposte di viaggio sono divise in tre linee: Passionate, Corporate e Luxury.

La linea Passionate è la novità ed è pensata per coniugare le esperienze di viaggio partecipative con una buona accessibilità economica. Un risultato possibile attraverso la selezione di servizi turistici che favoriscono il contenimento dei costi senza sacrificare la qualità dell’esperienza: voli low-cost, trasferimenti di gruppo, possibilità di condividere la sistemazione alberghiera in camere doppie, triple, quadruple e appartamenti per gruppi di amici che viaggiano insieme.

La linea Corporate è dedicata alle agenzie che lavorano con le aziende e raggruppa proposte di viaggio ideali per incentive e team building, anche per le piccole e medie imprese, ripercorrendo ‘on demand’ le experience già proposte con successo, declinandole e personalizzandole in base alle esigenze, al gusto e al budget del cliente.

Infine, la linea Luxury risponde alle esigenze di una clientela alto spendente, offrendo servizi a terra esclusivi ed esperienze di altissimo livello qualitativo, dall’hospitality alla tipologia di biglietti per l’evento in posizioni di prestigio.

“Stiamo inoltre studiando – prosegue Cani – un’applicazione che, utilizzando l’intelligenza artificiale, combinerà le passioni dei clienti con le proposte più adatte alle loro esigenze di viaggio”.

Sul fronte della programmazione, il 2025 si prospetta ricco di novità per KKM Group, con 54 partenze di gruppo già pubblicate, tutte declinabili anche su base individuale. Un viaggio nel cuore delle emozioni sportive, tra esperienze di campo e di stadio, momenti enogastronomici e culturali, per un mix studiato nei minimi dettagli.

“I pacchetti KKM Experience – Sport & Events prevedono sempre la presenza di uno storyteller d’eccezione durante i viaggi: un celebre commentatore, un blogger, un giornalista o una vecchia gloria dello sport che accompagna il gruppo condividendo aneddoti e curiosità, arricchendo il viaggio con contenuti inediti e coinvolgenti”.