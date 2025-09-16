KKM Group lancia YesWeGooo in collaborazione con Nav&Flu

Nuovo brand in casa KKM Group: grazie a una sinergia della società specializzata nei viaggi sportivi di alta gamma e Nav&Flu, agenzia viaggi con una riconosciuta expertise in tour accompagnati e format originali, nasce YesWeGooo, che si propone, oltre che come piattaforma, anche come community.

Il battesimo ufficiale di YesWeGooo coinciderà con Rimini Sport&Sun, appuntamento dal 26 al 28 settembre che racchiude un duplice obiettivo: da un lato la presentazione del brand al mondo del travel trade, dall’altro il lancio del primo pacchetto ufficialmente firmato YesWeGooo.

“La forza di YesWeGooo – spiega Andrea Cani, ceo KKM Group – risiede nella capacità di connettere persone, passioni e destinazioni, utilizzando un hub digitale, accessibile via web e mobile, che accompagna il viaggiatore lungo tutta la customer journey. Ogni proposta è concepita per costruire esperienze su misura, integrando sport, cultura, gastronomia e intrattenimento”.

Il progetto nasce con l’ambizione di trasformare ogni itinerario in un’esperienza autentica, originale e memorabile, dove il viaggiatore diventa protagonista attivo e partecipe. YesWeGooo si rivolge ad un pubblico eterogeneo e trasversale: dal viaggiatore individuale alle aziende in cerca di soluzioni incentive di valore.