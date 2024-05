Una nuova stagione per Kuda Tour Operator, che con oltre 170 itinerari globali presenta tre nuove linee di prodotto: Kuda Collection, Vivi e A Modo Mio.

“La programmazione si concentra sul lungo raggio, offrendo proposte distinte e personalizzate” spiega Gian Marco Caprotti, direttore di Kuda t.o.

La Kuda Collection comprende 12 destinazioni con partenze mensili, tra cui Sudafrica, Namibia, Perù, Bolivia, Ecuador, Kenya, Tanzania, Marocco, Egitto, Giordania, Vietnam e India, con esperienze uniche come il safari delle tigri in India.

La linea Vivi offre tour collettivi con partenze settimanali garantite, mentre A Modo Mio consente itinerari individuali flessibili, con partenze giornaliere. A breve saranno lanciati tour esclusivi in Giordania e Marocco, inclusi itinerari nel Nord del paese, con Tangeri e la Città Blu.

Per Cina e Giappone, le nuove proposte sono attese per il 2025-2026, mentre Maestro Discover Italy, la divisione incoming del gruppo, si concentra su turismo culturale ed esperienziale in Italia. “Sulla Penisola è importante proporre esperienze autentiche e valorizzare le realtà locali, con prodotti che vanno dai city break ai pacchetti self-drive regionali – dice Silvia Andreotti, product manager -. I mercati in espansione includono Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi, Paesi del Golfo e India”.

Per le adv l’operatore conferma il programma “Il Mondo di Kuda”, volto a creare partnership strategiche con agenzie specializzate in viaggi culturali e su misura.