L’advance booking ha influenzato positivamente i risultati di settembre e ottobre di Volonline Group che, però, in seguito ha registrato un momento di maggiore rallentamento. Le aspettative sono tuttavia positive: dal Black Friday in poi si attende una crescita di prenotazioni sia per l’inverno sia per le vacanze primaverili.

“Lavoriamo con circa 2.000 punti vendita in tutta Italia - commenta Sandro Ferrari, direttore vendite Volonline Group -, una rete di agenzie fidelizzate e supportate da una struttura commerciale capillare, composta da promotori vendite distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre che dai nostri uffici di Roma, Napoli e Messina. La forza di Volonline Group risiede anche nel suo modello multimarchio: Volonline per i viaggi tailor made di lungo raggio; Teorema Vacanze, specializzato in pacchetti pronti da proporre e vendere in agenzia a prezzi competitivi e Volonclick, l’online tour operator che affianca le agenzie con soluzioni digitali”.

Le destinazioni più richieste

Per Volonclick le preferenze delle prenotazioni di questo periodo vanno alle città d’arte in Italia e alle capitali europee, con la Spagna che registra performance particolarmente positive. Per il medio raggio si confermano protagoniste le destinazioni balneari e di vacanza del Mar Rosso, del Marocco e delle Canarie. Sul lungo raggio emergono, invece, Thailandia e Nord America, con New York in particolare.

E sono proprio queste due ultime destinazioni, insieme al Giappone, a guidare le scelte dei clienti nel segmento dei viaggi personalizzati di Volonline. Per quanto riguarda il Medio Oriente, invece, il calo si attesta sul -23%, moderato rispetto alla media del settore, ma con una certa ripresa della domanda verso Giordania e Oman e segnali positivi dagli Emirati.

Per Teorema Vacanze, il brand del gruppo specializzato nei pacchetti di pronta vendita per le agenzie di viaggi, la domanda si concentra soprattutto sulle destinazioni balneari e sui soggiorni leisure. Tra le mete più richieste l’Egitto e le destinazioni dell’Africa orientale e occidentale come Kenya, Zanzibar e Capo Verde. Completano il quadro i Caraibi e le Maldive, che continuano a rappresentare un riferimento importante per chi cerca una vacanza invernale al caldo. A trainare i risultati di Teorema Vacanze ci sono infine i tour di gruppo. “La fotografia delle prenotazioni restituisce, dunque un mercato dinamico, nel quale convivono la ricerca di soggiorni più vicini e facilmente accessibili, la voglia di tornare a viaggiare sulle grandi rotte internazionali e una crescente attenzione verso esperienze personalizzate” commenta Luca Adami, chief strategy e technology officer di Volonline Group.