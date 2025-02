L’Antartide secondo Quark Expedition: arriva World Voyager

Quark Expedition rafforza la sua proposta di crociere in Antartide grazie all’arrivo della nuova nave World Voyager, un’unità da spedizione da 168 passeggeri. Nella stagione 2026-2027 le partenze saranno 43, per un totale di 13 itinerari, con uno sconto del 15% sulle tariffe per viaggi prenotati entro il 31 maggio.

La World Voyager, che dispone di suite deluxe con balcone, un teatro e un centro scientifico, sarà al centro del nuovo programma ‘Science & Discovery’, che - cme spiega travelpulse.com - darà l’opportunità agli ospiti di interagire direttamente con i ricercatori e partecipare a iniziative scientifiche.

Quark Expedition sta inoltre collaborando con il Friedlaender Lab dell’Università della California, San Diego, guidato da Ari Friedlaender. Durante la spedizione di 11 giorni ‘Mammiferi marini antartici: il mondo delle balene e delle foche’, gli ospiti avranno dunque la possibilità di osservare esperti di mammiferi marini condurre ricerche sul comportamento delle balene, sui loro suoni e sulle rotte di migrazione delle balene. “La nostra partnership con Quark Expeditions offre un’incredibile opportunità di trascorrere del tempo con queste magnifiche creature, studiandole e osservandole nel loro habitat naturale” afferma Friedlaender. Tra le proposte anche nuove avventure in elicottero.