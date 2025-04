L’Astrolabio: “Un 2024 di crescita grazie all’AI e alla comunicazione digitale”

Un anno positivo il 2024 per L’Astrolabio. Il Gruppo della famiglia Aronson si mette alle spalle il periodo di fermo della pandemia, registrando una crescita del 15% sul 2023, che ha interessato tutte e quattro le agenzie: Cinque Giornate, Superviaggi e L’Astrolabio a Milano; e Ascot Viaggi, a Bergamo.

“L’efficienza e la personalizzazione dei servizi sono la nostra chiave per mantenere alto lo standard qualitativo dei viaggi che progettiamo a fronte del fatto che le famiglie oggi affrontano maggiori difficoltà economiche e quindi si aspettano un ritorno percepito sull’investimento”, spiega il general manager del Gruppo L’Astrolabio Andrea Barbieri, aggiungendo che “abbiamo capito subito con la crisi pandemica che noi operatori dovevamo riuscire a trovare soluzioni innovative sia nella selezione delle destinazioni sia internamente, ottimizzando l’organizzazione anche con il supporto delle tecnologie di ultima generazione”.

Gli investimenti fatti

Fondamentali per la crescita si sono rivelati l’adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa e di un Crm avanzato per lavorare basandosi sui dati, da una parte; e gli investimenti nella comunicazione digitale, dall’altra. “Grazie alla consulenza del nostro storico fornitore svizzero Web Lab GmbH, leader nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale al content marketing, Seo e marketing automation - spiega il manager - il Gruppo ha raggiunto risultati straordinari in termini di accessi ai social e conversioni”.

“L’AI - prosegue - ci ha permesso di migliorare la visibilità, ottimizzare le campagne di advertising e rispondere in tempo reale alle istanze del mercato. Il digitale sta ridefinendo il modo in cui si viaggia e si prenotano i soggiorni turistici. Grazie all’intelligenza artificiale, possiamo anticipare le ricerche dei clienti, migliorare la gestione delle richieste e garantire esperienze all’estero sempre più soddisfacenti. Le misure fin qui adottate ci portano a guardare al futuro con ottimismo, nonostante le marginalità nel settore stiano diventando sempre più ridotte e i costi per l’utente finale continueranno ad aumentare”.

I piani futuri

Guardando avanti, il Gruppo Aronson prevede un ulteriore sviluppo con focus su una maggiore integrazione dell’AI per migliorare la customer experience dei clienti; un ulteriore ricorso a strumenti di dati; l’espansione dei pagamenti flessibili e di soluzioni di rateizzazione; una maggiore attenzione alla sostenibilità e al turismo responsabile.

“Il mercato italiano del turismo e dei viaggi leisure in particolare sta entrando in una nuova fase di maturità – conclude Barbieri- dove innovazione tecnologica, qualità dell’esperienza di viaggio e di vacanza e accessibilità economica saranno i pilastri fondamentali per attrarre i consumatori e garantire una crescita sostenibile”.