L’Austria di Evolution Travel in un nuovo portale

Mini-tour guidati e itinerari esperienziali. E ancora sci, esperienze all’aria aperta e Mercatini di Natale. Questo e altro nel nuovo portale di Evolution Travel dedicato all’Austria.

Il sito si compone di proposte e pacchetti messi a punto sulla base delle indicazioni della consulente di viaggi online Alessandra My. “Oltre ai pacchetti - spiega -, nel portale organizziamo mini tour guidati, anche esperienziali, ad esempio nelle pasticcerie di Vienna o in estate nei vigneti di Wachau. Le proposte hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, che è molto utile a chi è attirato dall’Austria, ma non sa da dove cominciare, anche perché la lingua, diversa dal tedesco, è un po’ ostica”.

Tante le proposte personalizzabili che si possono trovare sul portale, un soggiorno benessere di sette notti tra le Alpi della Carinzia; soluzioni di 7 notti per famiglie immersi nella natura carinziana. Diversi i tour culturali alla scoperta delle città austriache. Non mancano i weekend nella capitale e i city break.