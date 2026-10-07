L’Egitto di Dunas Travel: la Dmc lancia nuove crociere in esclusiva sul Nilo

Nuove crociere sul in esclusiva sul Nilo e una flotta di bus ampliata. Queste le novità che Dunas Travel si appresta a portare a TTG Travel Experience per il mercato italiano, diventato in poco tempo terzo bacino di riferimento per la Dmc specializzata sull’Egitto.

“È un risultato importante - riferisce Attia Yamany, ceo Dunas Travel -. La nostra presenza in Italia cresce passo dopo passo, frutto di un lavoro iniziato con l’ingresso deciso sul mercato italiano nel 2024 . Siamo ottimisti sulle operazioni che prevedono di entrare presto anche nel segmento dei voli charter dall’Italia e stiamo preparando per il 2027 un operativo aerea proprio da Milano e Roma verso Luxor”.

Tra le novità che la Dmc presenterà presso lo stand dell’Ente del Turismo Egiziano (Pad. A7-C7 / 409-507), la nuova crociera esclusiva sulla motonave Nile Marquise, con imbarco lunedì e venerdì, che andrà ad aggiungersi all motonave Casa Sol (imbarco sabato e mercoledì).

Inoltre, Dunas Travel ha ampliato la flotta di autobus di proprietà, che sale a 27 veicoli.

Tra le altre novità in programmazione, un ventaglio di circuiti combinabili, dal Cairo al Mar Rosso; e una vasta selezione di escursioni e attività nel deserto bianco, nella Valle dei Nobili, al Lago Nasser, ai templi di Abydos e Dendera.