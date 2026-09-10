Una stagione diversa, sia sul piano delle destinazioni che delle abitudini di acquisto. Questa la fotografia che scatta Club Med dell’estate 2026.

L’operatore archivia la summer registrando un boom della montagna, cresciuta del 96% rispetto allo stesso periodo del 2025. La tendenza, favorita anche dalla riapertura del Club Med Pragelato Sestriere, conferma - secondo l’operatore - “un interesse sempre maggiore per vacanze attive all’insegna della libertà e del contatto con la natura e di un clima più amichevole”.

Bene il Mediterraneo

Sebbene la montagna estiva sia cresciuta, la domanda nell’area del Mediterraneo si è confermata solida. Tra le destinazioni più richieste la Sicilia, con il Club Med Cefalù che si è confermato uno dei resort di riferimento per il mercato italiano, con una crescita del 27% rispetto allo scorso anno.

Sul lungo raggio, l’instabilità geopolitica ha condizionato le scelte degli italiani, orientando la domanda su destinazioni alternative. L’operatore ha rilevato un cresciuto interesse per Caraibi, una crescita della domanda del 12% per Turkoise e Punta Cana e una buona performance delle Seychelles.

Gli effetti dell’incertezza

L’incertezza ha cambiato anche i comportamenti di prenotazione: sebbene il picco delle vendite si sia concentrato, come previsto, nel periodo di apertura vendite per l’estate 2026, l’operatore ha rilevato al contempo una crescente propensione a prenotare sotto data, segno “di una maggiore flessibilità nella scelta della destinazione da parte dei viaggiatori, in un contesto di forte attenzione all’attualità internazionale”.

Mutato, inoltre, anche l’approccio alla vacanza. Gli italiani non cercano più soltanto una destinazione, ma un’esperienza complessiva capace di offrire qualità, servizi, benessere e tranquillità organizzativa. “Il 2026 è stato un anno particolare per il settore turistico, ma i dati confermano che il viaggio resta una priorità per gli italiani, che oggi cercano soprattutto qualità, tranquillità organizzativa ed esperienze da vivere in compagnia”, concluide Rabeea Ansari, managing director Southern Europe, Middle East, Northern Africa di Club Med.