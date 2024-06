Stati Uniti, Sudafrica, India e Sri Lanka. Queste alcune delle destinazioni protagoniste della programmazione estiva di Creo. Il tour operator pesarese alza il velo sull’offerta per l’alta stagione alle porte, annunciando la disponibilità di una serie di itinerari tailor-made prenotabili anche sotto data.

“Sartorialità del prodotto, prenotazioni sotto data e prezzi competitivi sono le parole chiave dell’estate di Creo - spiega Luigi Leone, direttore prodotto Creo -. Per i viaggiatori last minute che non hanno ancora prenotato le vacanze estive, Creo offre una programmazione trasversale, di destinazioni e tipologia di prodotto, altamente personalizzabile e a prezzi vantaggiosi, in grado di soddisfare le diverse esigenze anche a ridosso della data di partenza”.

Ci sono poi i “Creo ti accompagna, viaggi accompagnati da un product manager o booking senior Creo, per cui sono previste partenze a prezzo fisso per tutto il mondo”. Tra le proposte, spiega Leone, “interessanti itinerari con tariffa bloccata su New York e ottime soluzioni Fly & Drive per tutti gli Stati Uniti, prenotabili fino a tre giorni dalla data di partenza”.

Nel continente asiatico, l’operatore ha ampliato la programmazione sull’India, portando gli itinerari a quota undici. Non mancano il ‘Grand Tour del Rajasthan, Khajuraho e Varanasi’ e le soluzioni ‘By Creo’, itinerari costruiti sulle esperienze vissute in prima persona dagli esperti del t.o.

Su ogni meta è previsto poi l’abbinamento di alcuni servizi, quali ‘Creo connect’, Sim inclusa nella quota ‘Creo viaggio sicuro’, che garantisce ai viaggiatori una connessione senza confini, e ‘Creo ti regala’, un’esperienza regalata da creo in loco.