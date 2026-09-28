“Con l’aumento del bisogno di autenticità, sicurezza e originalità stimolato dall’attenzione e all’impatto ambientale e sociale del viaggio siamo chiamati a individuare modalità di sviluppo del prodotto che lascino un segno distintivo nel mercato, in quanto interpreti autorevoli delle destinazioni sia in termini di scoperta che di conoscenza e rispetto socio-ambientale”. Dal palco della convention ‘Nel passato vediamo il nostro futuro’, il ceo di Kel 12, Gianluca Rubino, spiega cosa sta muovendo l’evoluzione del prodotto dell’operatore.

Per rispondere a una domanda di mercato sempre più esigente, l’operatore specializzato in viaggi esplorativi ha messo a punto due nuovi prodotti: Unique Collection, linea ispirata a un’idea di lusso senza ostentazione che unisce esclusività delle esperienze naturali e culturali, comfort delle strutture, privacy, tempi lenti, nonché accompagnamento di esperti Kel 12; e Kel 12 Camp, format pensato per rendere l’esplorazione più accessibile e confortevole.

Un nuovo approccio

Le due novità segnano un salto evolutivo per il tour operator, il cui approccio è sempre più orientato verso la costruzione di esperienze di alta gamma accessibili, personalizzate, ma focalizzate sulla preservazione dell’autenticità dei territori e di chi li abita.

“È un passaggio evolutivo che non possiamo affrontare da soli - ha dichiarato Rubino -, bensì ricorrendo a modelli relazionali che favoriscano il coordinamento trasparente e integrato con partner locali di massima qualità, così come con le agenzie di viaggio, nonché col contributo di una stampa attenta a stimolare la consapevolezza della cultura del viaggio. Oggi il cambiamento va guidato insieme, unendo fattore umano e tecnologia per alimentare una capacità concreta di fare sistema”.

Le novità di prodotto sono il risultato della solidità del t.o., che ha chiuso l’esercizio 2025/2026 registrando una crescita del +5% rispetto alla stagione precedente, con un fatturato di oltre 42 milioni di euro, generato da 905 partenze. Una performance che ha dimostrato una notevole resilienza, nonostante le congiunture internazionali.