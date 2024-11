L’inverno di Boscolo tra Lapponia e Islanda a caccia dell’aurora boreale

Continuano anche in inverno i viaggi della nuova linea Active Tours di Boscolo. Per la stagione fredda l’operatore propone due itinerari nel Nord Europa pensati per chi vuole unire l’attività fisica al piacere della scoperta.

La prima proposta è ‘Lapponia finlandese: husky, e-bike e motoslitta’ viaggio di cinque giorni con partenze programmate a gennaio e marzo che, facendo base a Saariselka, include tre escursioni tra paesaggi spettacolari; e la possibilità di vedere l’aurora boreale.

La seconda è ‘Islanda, motoslitta e avventure tra i ghiacci’, viaggio di cinque giorni, con partenze programmate a febbraio e marzo, che include un’escursione in motoslitta sugli altipiani islandesi e l’opportunità di vedere l’aurora boreale.

Le attività previste negli Active Tours di Boscolo sono accessibili e adatte a tutti i clienti, senza limiti di età. Unico requisito quello di essere in buone condizioni di salute.