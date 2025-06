L’Oman di Originaltour, due nuove strutture di charme

Due new entry di charme entrano a far parte dell’Oman targato Originaltour. L’operatore ha inserito in programmazione un nuovo campo tendato nel deserto di Wahiba Sands e un resort sulla costa centro orientale del Sultanato.

La prima novità è lo Stars Gate Camp, composto da 15 ville di lusso tra le dune del deserto, con vetrate e terrazzino privato. Il campo tendato è dotato anche di una piscina e di un ristorante, che propone un buffet di piatti internazionali, ricette locali e opzioni vegane a cura di esperti chef.

Originaltour ha in esclusiva l’allotment di tutte le 15 ville di Stars Gate Camp per la notte di Capodanno, che propone nel suo viaggio ‘Fantastico Oman-Capodanno nel deserto 2026’, dal 28 dicembre al 6 gennaio, con voli di andata e ritorno da Milano e da Roma.

La seconda new entry è il Sugar Dunes Resort. Circondata dalle dune di zucchero, la struttura si trova nei pressi del villaggio di Al Khaluf e dista un’ora e un quarto dall’aeroporto internazionale di Duqm. Due passerelle collegano il resort da un lato alla spiaggia e al mare, dall’altro alle sugar dunes.

Gli ospiti del resort - parte della programmazione dei tour che da Muscat portano a Salalah - avranno a disposizione una piscina con sauna e solarium, un ristorante a buffet e con pasti à la carte.

Quanto al resto dell’offerta, sono già disponibili sul portale dell’operatore le proposte di Natale e Capodanno in Oman con partenze garantite a date fisse e voli diretti da Milano e da Roma. Quattro viaggi dagli 8 a ai 10 giorni, che includono tour a bordo di fuoristrada e guida in italiano.