L’oroscopo di Msc: 12 crociere per 12 segni

Dove andare a San Valentino lo decidono le stelle. Se mancano idee per il viaggio da fare in coppia in occasione della ricorrenza, Msc Crociere propone una serie di itinerari pensati per ciascun segno zodiacale e le sue peculiarità.

Si parte dall’Ariete, segno di fuoco, con Grecia e Croazia. L’itinerario di Msc Armonia tra Mykonos, Pireo, Spalato e Dubrovnik si adatta alla natura energica e intraprendente del segno, che troverà in queste città il giusto mix di avventura e scoperta. Una crociera che sfida il coraggio e l’intraprendenza peculiari di questo segno, con tappe ideali per una pausa attiva o un’esplorazione culturale.

Per il Toro, segno di terra, una crociera a bordo di Msc Divina in destinazioni come Santorini, Kusadasi, Mikonos e Rodi offre paesaggi mozzafiato e atmosfere rilassanti, ideali per chi cerca stabilità e serenità. Il viaggio perfetto per chi apprezza l’equilibrio e la bellezza della natura, senza rinunciare alla cultura e alla storia che queste destinazioni offrono.

Il segno dei Gemelli, curioso e comunicativo, apprezzerà la crociera a bordo di Msc Splendida nel Mediterraneo Occidentale alla scoperta di città vivaci e ricche di cultura come Valencia, Marsiglia, Barcellona e Civitavecchia. Un viaggio perfetto per stimolare la curiosità delle persone nate sotto questo segno e soddisfare il desiderio di esplorare e connettersi con persone e tradizioni.

Per il Cancro, segno emotivo e affettuoso, Malta e Spagna con Msc Magnifica è la scelta ideale. La crociera, che include Barcellona, La Valletta, Marsiglia e Maiorca, è perfetta per chi cerca un viaggio che tocchi il cuore, tra emozioni intense e bellezze natural; e offre un’armonia di paesaggi e cultura, ideale per chi vuole vivere momenti significativi con il partner.

Il Leone, carismatico e generoso, troverà la sua crociera ideale a bordo di Msc Seaside, alla scoperta di Spagna, Francia e Tunisia con un itinerario che toccherà luoghi pieni di energia come Barcellona, Marsiglia, La Goulette, Malta. Un viaggio che unisce il lusso e la bellezza, dove il Leone può sentirsi protagonista.

Per il perfezionista Vergine Fiordi norvegesi con Msc Euribia. I paesaggi naturali e incontaminati della Norvegia, con tappe a Bergen, Alesund, Stavanger e Geiranger, si sposano perfettamente con la natura meticolosa e analitica del segno. Un viaggio che soddisfa la ricerca di perfezione, ordine e bellezza dei fiordi.

Isole del Nord e Scozia per i nati sotto il segno della Bilancia, sempre alla ricerca di armonia e bellezza. La crociera a bordo di Msc Preziosa esplora le meraviglie del Nord Europa, con tappe in Scozia, Islanda, Norvegia e alle Isole Orcadi. Un viaggio che promette serenità e equilibrio, con fermate in luoghi dal fascino mistico e naturalistico.

Per lo Scorpione, intenso e passionale, Caraibi e Bahamas con Msc World America. Con destinazioni esotiche come Miami, Bahamas e Cozumel, la crociera soddisfa il desiderio di esplorare terre lontane e vivere emozioni forti. Un’esperienza che accende la passione e invita a una scoperta senza limiti.

Avventuroso e ottimista il Sagittario apprezzerà Alaska e Canada con Msc Poesia. Con tappe a Vancouver, Ketchikan, Juneau e Whittier, questa crociera offre un’esperienza unica tra panorami mozzafiato e fauna selvatica. Il Sagittario troverà in questa avventura il contatto con la natura selvaggia che tanto desidera.

Per il Capricorno, segno ambizioso e pratico, Emirati Arabi e Golfo Persico con Msc Euribia. Un viaggio che esplora il lusso e la modernità degli Emirati Arabi. Le tappe a Dubai, Doha, Bahrain e Abu Dhabi soddisfano la sua ricerca di perfezione e successo, regalando un’esperienza che unisce la modernità a tradizioni affascinanti.

Per l’Acquario, segno visionario e amante dell’innovazione, la crociera perfetta è a bordo di Msc Bellissima, con itinerari che esplorano il fascino futuristico di Tokyo, Yokohama, Osaka e Shimizu. Questi luoghi uniscono tradizione e modernità, offrendo l’opportunità di scoprire culture uniche e paesaggi mozzafiato. L’Acquario, sempre curioso e creativo, potrà immergersi in esperienze uniche come la cerimonia del tè giapponese o l’esplorazione di tecnologie all’avanguardia.

Infine una World Cruise tra le Meraviglie del Mondo è la soluzione perfetta per i Pesci, segno sognatore e sensibile. Con un percorso che dura 118 giorni e tocca ben 43 destinazioni tra cui Sydney, Buenos Aires, Capetown, Genova, Buenos Aires e Honk Kong, questo viaggio attraversa sei continenti e porta i passeggeri alla scoperta di paesaggi e culture straordinarie.