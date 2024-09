Il marchio Thomas Cook passa di mano. La cinese Fosun Tourism Group ha infatti ceduto tutte le attività con l’eccezione di quelle operanti in Cina al gruppo polacco eSky, che così potrà rafforzare la propria posizione nell’Europa occidentale.

Fosun, secondo quanto ricostruito da TTG Media, aveva rilevato il brand nel novembre del 2019, due mesi dopo il clamoroso fallimento del colosso del tour operating britannico. Thomas Cook era poi stato rilanciato come ota, senza tuttavia ottenere un grande riscontro sul mercato. Poi la ricerca di un acquirente.

Gli obiettivo

In una nota eSky Group, che opera in oltre 50 Paesi, ha spiegato che “l'accordo fornirà a Thomas Cook l'accesso all'inventario di volo superiore di eSky e sosterrà la sua continua crescita. Allo stesso tempo, questo passo aprirà la strada a eSky per entrare in uno dei mercati più sviluppati dell'Europa occidentale e rafforzare la sua posizione”.

Nessun commento al momento da parte del gruppo Fosun così come non è stato reso noto il controvalore dell’operazione.