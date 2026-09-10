TTG Italia

La cinese Trip.com
nel business delle
crociere europee

Il mercato crocieristico del Vecchio Continente attrare la Cina. Trip.com entra nel business delle crociere europee con l’acquisizione di una quota di maggioranza del Gruppo tedesco e-hoi GmbH, tra i principali distributori continentali di prodotto crocieristico.

Oltre a posizionare Trip.com in un segmento in forte espansione, l’operazione consentirà al colosso cinese di mettere le mani su un’ampia offerta di itinerari ed esperienze di fascia media e luxury in otto mercati.

Fondato nel 2003 e basata a Francoforte, il Gruppo e-hoi opera infatti in Germania, Austria, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Belgio, Portogallo e Francia, distribuendo, riporta Hosteltur, crociere oceaniche e fluviali, nonché organizzando tour e proponendo il noleggio esclusivo di navi.

L’acquisizione non dovrebbe comportare cambiamenti immediati nell’assetto di e-hoi e dei suoi brand. Il gruppo continuerà a operare in autonomia, mantenendo sede, team e struttura gestionale. “Per i nostri clienti, dipendenti e partner commerciali, la continuità è fondamentale”, ha spiegato il ceo del Gruppo e-hoi, Nicolay Merkt.

Attraverso l’operazione, Trip.com punta ora a combinare la specializzazione di e-hoi con le proprie competenze tecnologiche, nell’intelligenza artificiale e nella distribuzione di voli e hotel.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana