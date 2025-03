La formazione secondo Evolution Travel, le cifre dei piani per i consulenti

Proseguono gli investimenti in formazione di Evolution Travel, che punta sull’aggiornamento e lo sviluppo professionale di coloro che entrano e lavorano nel suo network. Sono stati 358 i webinar organizzati, a conferma del ruolo centrale della formazione all’interno della rete. Incontri suddivisi in 217 sessioni focalizzate su destinazioni e prodotti, per fornire ai consulenti informazioni dettagliate sulle proposte di viaggio da presentare ai clienti; 52 aule online sono state dedicate all’approfondimento tecnico e alle dinamiche di mercato e i webinar sugli aspetti operativi sono stati 33.

Evolution Travel ha poi organizzato 36 appuntamenti incentrati su tecniche di vendita e strategie commerciali, per migliorare le performance e massimizzare i risultati, cui si sono aggiunti 20 Open Day e weekend formativi, momenti di approfondimento sulle destinazioni e occasioni per creare sinergie con i colleghi. Numeri che si traducono in 3.665 partecipazioni registrate, segnale evidente dell’interesse e della volontà dei consulenti di viaggio online di accrescere continuamente le proprie competenze.

Oltre alla formazione teorica, Evolution Travel ha puntato anche sull’esperienza diretta, organizzando 19 fam trip, viaggi formativi che permettono ai consulenti di conoscere in prima persona le destinazioni.

Evolution Travel è una rete internazionale, senza vincoli geografici e in continua espansione. Può contare su oltre 800 consulenti di viaggio online e su un team di oltre 50 professionisti che operano nel back office, in settori strategici come marketing, amministrazione, booking, SEO, programmazione prodotti e sviluppo tecnico e informatico. Una rete capillare e strutturata in modo strategico, che non necessita di un ufficio fisico: bastano un computer e una buona connessione internet.