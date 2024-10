“Crediamo che la formazione continua sia fondamentale per supportare gli agenti di viaggio, così da permettere loro di offrire ai clienti un prodotto che risponda alle aspettative”. Daniela Di Berardino, responsabile commerciale di Kel 12, spiega così la decisione dell’operatore di rafforzare gli investimenti in formazione rafforzando ulteriormente il calendario di appuntamenti, sia online che dal vivo.

“Attraverso incontri come ‘Parole in Viaggio’ e ‘Kel 12 Lab’ - continua Di Berardino - trasmettiamo una conoscenza diretta delle destinazioni, un plus per chi consiglia i viaggiatori lungo percorsi che non sono solo itinerari, ma vere esperienze di scoperta”.

Kel 12 Lab è il ciclo di incontri dedicati all’approfondimento di una destinazione particolare; disponibili online, hanno cadenza mensile, durano un’ora e sono sempre alla presenza dei product manager di Kel 12, di esperti e, talvolta, di partner strategici come compagnie aeree ed enti del turismo. Ogni sessione si svolge dalle 14 alle 15 e prevede una formazione dettagliata che va dalle informazioni operative ai plus di ogni viaggio. Grazie a una formazione approfondita gli agenti diventano non solo venditori, ma anche ambasciatori delle esperienze Kel 12, capaci di trasmettere i valori di autenticità, scoperta e rispetto per i territori e le culture visitate.

Il calendario degli eventi

I prossimi appuntamenti di Kel 12 Lab saranno il 20 novembre con focus sull’Argentina e l’11 dicembre su Egitto, Nilo, per poi approdare al 2025 con l’incontro del 15 gennaio dedicato alla Namibia. Il 19 febbraio sarà la volta di Nepal, Tibet e Bhutan, il 12 marzo della Mongolia e il 2 aprile del Giappone. Il 7 maggio ci sarà un appuntamento sulla Cina per poi chiudere, il 4 giugno, con quello dedicato all’Algeria.

“Per raggiungere un numero crescente di agenzie partner - aggiunge Sonia Di Gregorio, Head of Sales & Marketing - Kel 12 ha recentemente ampliato il proprio team commerciale e intrapreso una serie di azioni di marketing che includono una presenza significativa sulle testate nazionali e investimenti mirati su Meta e Google. Inoltre, il programma ‘Parole in Viaggio’, con eventi dal vivo in diverse città, è un’occasione preziosa per far conoscere meglio il brand Kel 12 e le sue destinazioni direttamente agli agenti e al pubblico, creando connessioni autentiche e momenti di scambio”.