Il motore di sviluppo delle navi da crociera gira a pieno ritmo. Sarebbero infatti 67 le nuove navi da crociera, pari a circa 170mila nuovi posti letto, ordinate ai cantieri navali e destinati a operare per circa 25 marchi del turismo crocieristico. La fotografia dell’industry scattata da Cruise Industry News e include nuove costruzioni con consegne programmate fino al 2036.

Con un valore dei contratti di costruzione pari complessivamente a 57 miliardi di dollari, le nuove navi avranno una capacità media di 2 mila 500 passeggeri e una stazza lorda media di 115 mila tonnellate.

Vediamo in dettaglio quali sono le novità dei prossimi anni, come riportato da Shippingitaly.

Si comincia con il 2025, quando è prevista la consegna di 15 navi da crociera, di cui sei da Fincantieri, tre da Chantiers de l’Atlantique e tre dai cantieri Meyer in Finlandia e Germania.

La prima nave consegnata quest’anno è stata la Mein Schiff Relax, costruita da Fincantieri ed entrata a far parte della flotta di Tui Cruises all’inizio di febbraio.

Tra gli altri grandi marchi in pipeline per le nuove consegne ci sono Disney Cruise Line, Princess Cruises e Royal Caribbean International.

La Star of the Seas verrà consegnata a Royal Caribbean International dal cantiere Meyer Turku. Dopo l’Icon of the Seas, costruita nel 2023, si prevede che questo gigante del mare entrerà a far parte della flotta ad agosto.

Princess darà quest’anno il benvenuto a Star Princess, gemella di Sun Princess; la consegna è prevista per il terzo trimestre.

Anno da record per Disney Cruise Line, che accoglierà due navi nella sua flotta alla fine del 2025: la Disney Adventure cantiere MV Werften e la Disney Destiny di classe Wish da Meyer Werft .

Tra le altre navi pronte al debutto c’è la World America di Msc Crociere, che inizierà il suo servizio negli Stati Uniti a partire da aprile, con cerimonia di battesimo prevista a Miami per il 5 aprile .

Oltre ai due ordini siglati nel 2024, Royal Caribbean Group ha poi recentemente firmato un accordo per una sesta nave di classe Edge che vestirà i colori di Celebrity Cruises. La nave verrà costruita nei Chantiers de l’Atlantique in Francia e sarà gemella della Celebrity Xcel; consegna prevista per il 2028. La terza nave di classe Icon entrerà invece in servizio nel 2026 con il nome di Legend of the Seas.

Dal canto suo, il gruppo Carnival ha in consegna da Fincantieri tre nuove unità a Gnl rispettivamente nel 2029, 2031 e 2033.

Altri recenti aggiornamenti del portafoglio ordini includono le nuove costruzioni di Viking, Orient Express e Four Seasons.