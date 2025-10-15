La Grecia a misura di studente di Utac Viaggi, arriva il nuovo catalogo

Utac Viaggi alza il velo sulla Grecia a misura di studente. L’operatore lancia il nuovo catalogo ‘Grecia-Turismo scolastico a.s. 2025/2026’, disponibile sia online sul sito dell’operatore che in formato cartaceo per le agenzie.

In programmazione 24 itinerari dai 4 ai 7 giorni con spostamenti in aereo o in nave e con sistemazioni in hotel 3 stelle superior, 4 stelle e 4 stelle superior.

L’operatore propone, infatti, per i viaggi di istruzione una vasta gamma di hotel e ristoranti in tutte le località della Grecia, offrendo anche la possibilità di costruire itinerari personalizzati, sulla base delle singole esigenze.

Nel catalogo è possibile consultare agevolmente i dettagli di ogni singolo servizio in varie sezioni: Viaggio Nave, Viaggio Aereo, Hotels, Ristoranti, Noleggio Pullman, Servizio Guida, Servizio Assistenza, Garanzie Assicurative. Non mancano poi le informazioni di carattere generale, come gli ingressi nei musei e nei siti archeologici, le descrizioni delle destinazioni e delle principali attrazioni turistiche.

“Sin dalla sua nascita (1983) la Utac Viaggi ha optato per una scelta precisa: operare su poche destinazioni (in primis la Grecia) e su queste offrire il meglio - spiega Davide Carito, responsabile comunicazione e marketing in una nota -. La strada intrapresa consente di curare ogni dettaglio, scoprire e promuovere nuove strutture ricettive e della ristorazione, individuare siti ed attività/eventi di particolare interesse, essere costantemente aggiornati su ogni tematica sociale/economica inerente la Grecia e le sue normative sul turismo”.

Gli itinerari prevedono anche la presenza di guide e assistenti in lingua italiana, in grado di intervenire con tempestività in ogni situazione.