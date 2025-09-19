La ‘nuova’ Thomas Cook online compie cinque anni

La seconda vita di Thomas Cook non è stata una meteora. La versione online del più antico brand del turismo organizzato compie 5 anni e può contare su un portfolio di oltre 17mila hotel e 190 compagnie aeree.

Il marchio era stato acquisito dopo il fallimento dello storico tour operator, dando così vita a un’agenzia di viaggi online.

Come riporta preferente.com il responsabile viaggi e vacanze di Thomas Cook Alan French ha commentato: “È incredibile che stiamo già festeggiando i cinque anni di questa nuova era. Il nostro obiettivo è stato quello di offrire ai clienti il ​​viaggio che sognano. Dobbiamo aver azzeccato l’approccio giusto, perché abbiamo ricevuto un grande supporto e un’accoglienza eccellente”.