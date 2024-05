La risposta di Boscolo all’AI si chiama Smile CX Gaia

In controtendenza rispetto al resto del mercato: il progetto di Boscolo per sfruttare i benefici dell’AI si muove in direzione dell’efficientamento del comparto interno all’azienda legato alle operation.

Il progetto, giunto a compimento dopo una lunga fase di studio , si chiama Smile CX Gaia ed è stato realizzato grazie alla collaborazione con Esosphera, rappresentata dall’head of travel & hospitality Roberta Volpi.

“Il nostro obiettivo - spiega il direttore commerciale di Boscolo Tours, Salvatore Sicuso - non è quello di far dialogare le agenzie con la l’AI. Preferiamo investire internamente per sfruttare la tecnologia e rendere più efficaci e veloci le risposte che il nostro reparto operation garantisce al trade. Siamo già in area test del nuovo sistema che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per smistare le mail che riceviamo dalle agenzie (dalle 10mila alle 15mila al mese). Tutti i messaggi vengono vagliati in tempo reale e inviati ai diversi reparti di competenza. Nel caso in cui ci sia la richiesta di un preventivo, il sistema provvede a elaborare opzioni differenti, che vengono caricate sul crm. L’operatore competente le verifica e provvede poi a inviarle al richiedente. Il tutto con un indubbio risparmio di tempo e un efficientamento dei processi produttivi. Ma soprattutto, con la certezza di offrire un servizio qualitativamente sempre più elevato all’adv e, di conseguenza, al cliente”. I.C.