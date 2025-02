Giovanni Tamburi aumenta il suo peso in Alpitour World. Tip ha, infatti, comunicato in una nota che la propria partecipata Asset Italia 1 ha esercitato la prelazione per l’acquisto dell’intera quota detenuta in Alpiholding dalla società ‘Dal 1802 Educazione Cultura Salute Ambiente Tecnologia’ e ha garantito ad Alpiholding i mezzi finanziari per esercitare a propria volta la prelazione per l’acquisto di tutte le azioni detenute in Alpitour da Dal 1802 e da ‘Parabensa’.

Il totale delle partecipazioni in prelazione rappresenta il 36,027% del capitale di Alpitour e, di conseguenza, la partecipazione di Asset 1 in Alpitour sale al 94,661% del capitale. Va ricordato che il 100% delle quote di Alpitour è stato valutato in 565 milioni di euro.

Con la quasi totalità del capitale di Alpitour nelle mani della partecipata di Tip, l’operazione potrebbe preludere a nuovi movimenti di mercato, che più fonti finanziarie indicano come molto probabili.

L’operazione segue all’approvazione dell’ultimo bilancio di Alpitour, che evidenziava ricavi a circa 2,1 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente ed un Ebitda di circa 138 milioni di euro, preludio a promettenti prospettive economiche e finanziarie per l’anno in corso che, come riporta La Repubblica, si posizionano attualmente su un +15-20% nei vari segmenti di attività.

L’investimento di Tip necessario per sottoscrivere la propria quota ammonterebbe a circa 74,2 milioni di euro, mentre nel caso in cui nessun altro socio correlato Alpitour partecipasse all’ulteriore capitalizzazione, l’investimento totale massimo di Tip ammonterebbe a 207,2 milioni di euro.