La voce di Andrea Bocelli per il battesimo della Queen Anne

Una voce d’eccezione farà da sfondo sonoro al battesimo della Queen Anne. Andrea Bocelli, accompagnato dalla Royal Philarmonic Orchestra e dagli artisti del Liverpool Institute of Performing Arts, celebrerà la nuova ammiraglia di Cunard al Liverpool Waterfront il prossimo 3 giugno.

All’esibizione del tenore italiano seguiranno le performance di DJ Lauren Lo Sung e di Craig Charles. Non è invece ancora stato reso noto il nome della madrina che, come da tradizione, lancerà la bottiglia di champagne contro la nuova nata della flotta Cunard.

“Liverpool è nota per essere la ‘patria spirituale’ di Cunard e siamo emozionati nel poter annunciare la partecipazione di Andrea Bocelli e di tutti gli altri grandi artisti che hanno accettato di essere con noi - spiega Katie Mc Alister, presidente di Cunard -. Questo battesimo è un tributo alla nostra ricca storia e la promessa di rinsaldare ulteriormente il legame tra Cunard e la città di Liverpool. Non vediamo l’ora di ricordarlo con questa celebrazione che rispecchia lo spirito e la vitalità che accomuna Cunard e Liverpool”.

Per Bocelli “è un onore esibirsi a Liverpool in occasione del battesimo ufficiale della Queen Anne. La giornata si prospetta come una bellissima occasione per celebrare l’arte rispecchiando, in modo perfetto, lo spirito e l’eleganza della nuova nave della Cunard. È una gioia per me esserci”.

All’evento sono attesi migliaia di spettatori.

Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi che in Italia commercializza in esclusiva il marchio Cunard conclude: “Il 3 giugno tutti gli occhi saranno puntati sulla cerimonia di battesimo in una performance celebrativa unica nel suo genere che verrà ricordata nel tempo e farà parte della storia della città e della compagnia che da oltre un secolo offre ai suoi ospiti traversate atlantiche, giri del mondo, crociere nel Mediterraneo, nelle destinazioni esotiche”.