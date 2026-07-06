Latin World alza il velo sul nuovo catalogo dedicato a Colombia, Brasile e Venezuela. L’operatore del Quality Group ha presentato la nuova programmazione, valida da novembre 2026 a ottobre 2027, particolarmente focalizzata sulla Colombia, destinazione in crescita. Secondo ProColombia, nel 2025 il Paese ha accolto 6,5 milioni di arrivi internazionali, di cui 39mila italiani, generando una spesa turistica di circa 13 miliardi di euro, in aumento dell’8,4% rispetto al 2024.

Un andamento confermato anche dal tour operator. “L’America Latina è partita bene nei primi mesi dell’anno e ha registrato una nuova accelerazione a giugno”, ha detto Michele De Carlo, titolare di Latin World. “La Colombia non è più quella che abbiamo in mente: oggi offre infrastrutture moderne, un’ampia ricettività e standard di sicurezza elevati”.

Le nuove proposte

Per la stagione 2026-2027 Latin World rafforza la programmazione affiancando agli itinerari classici nuove proposte. Accanto ai tour che toccano Bogotá, Medellín, Cartagena e la regione del caffè, le linee Explorer e Grand Tour includono destinazioni meno note come l’Amazzonia, San Agustín e Popayán, oltre ai programmi ‘Insoliti’ e alle estensioni mare nell’arcipelago del Rosario o a San Andrés.

Il target resta il viaggiatore over 45 con buona capacità di spesa, ma per intercettare una clientela più giovane Latin World propone anche la linea Smart, formula che unisce i vantaggi del viaggio organizzato a tempi più flessibili, lasciando ai partecipanti la possibilità di personalizzare parte dell’itinerario.