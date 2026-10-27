“Il nostro ceo lo ha ripetuto più volte: il nostro obiettivo è che il 50% dell’ebitda provenga da mercati esterni al nostro mercato naturale, ovvero quello iberico”. È questa la rotta di Ávoris indicata da Endika Ormaeche, direttore generale della distribuzione dell’operatore, in un’intervista rilasciata a Hosteltur.

Delineando le ambizioni di crescita internazionale del marchio del Gruppo Barceló, il manager ha rivelato come al centro dei piani di espansione ci sia attualmente soprattutto il mercato latinoamericano. “Il nostro obiettivo principale è il Messico” ha affermato Ormaeche, precisando che l’azienda sta valutando attentamente quale modello di business esportare sul mercato messicano. “Stiamo analizzando il formato migliore (gruppi di gestione, tour operator). Abbiamo già un modello consolidato in America Latina, dove forniamo servizi e svolgiamo attività di marketing in molti Paesi. L’obiettivo è avere altri marchi locali che possano acquistare i nostri prodotti, a condizione che siano per loro interessanti. Un’altra opzione è quella di entrare in un Paese e stabilirci lì come tour operator, gruppo di gestione o agenzia. Questa soluzione è più complessa, richiede più tempo e un’attenta analisi”.

Ipotesi Stati Uniti

L’espansione potrebbe interessare anche gli Stati Uniti, sebbene il mercato presenti maggiori complessità. “Gli Usa sono un mercato importante che stiamo monitorando. Per i clienti latinoamericani, il punto di ingresso in quel mercato deve essere Miami. Abbiamo analizzato la situazione, stiamo valutando diverse opzioni, abbiamo ricevuto proposte, ma si tratta di un mercato su cui dobbiamo riflettere attentamente” ha spiegato Ormaeche.

Rallenta, invece, il percorso sul Marocco, alla luce delle recenti tensioni con la Spagna.

Quanto ai numeri, il bilancio di quest’anno è positivo. Nonostante le congiunture internazionali, “il 2026 è stato migliore del 2025” ha rivelato Ormaeche, aggiungendo che “tutte le aree del gruppo si sono comportate bene”.