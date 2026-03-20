Le associazioni al ministro:“Servono misure rapide”

Misure rapide economiche e normative, sia per affrontare l’emergenza sia strutturali per rafforzare il comparto. Sono state queste le richieste delle associazioni di categoria del turismo Aiav, Aidit, Assoviaggi, Astoi, Fiavet, Fto e Maavi sedute ieri al tavolo convocato dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, per affrontare gli effetti della crisi internazionale sul settore.

Le associazioni, si legge nella nota diramata in maniera congiunta, “hanno ribadito un punto chiave: il turismo organizzato continua a garantire assistenza, professionalità e tutela del viaggiatore anche in una fase segnata da forte instabilità, cancellazioni, riprotezioni e aumento dei costi. Gli effetti economici delle emergenze internazionali continuano a gravare in misura prevalente su agenzie di viaggi e tour operator e ciò determina una situazione insostenibile per le imprese”.

Il turismo chiede misure per le imprese

Per questo, le categorie chiedono misure di sostegno per rafforzare le imprese.

“Il ministro – continua la nota -, pur evidenziando i vincoli comunitari sugli aiuti di Stato e la limitatezza delle risorse nazionali, ha garantito il proprio impegno per la verifica di soluzioni praticabili ed utilizzabili in tempi rapidi. Tale ricognizione inevitabilmente passerà anche attraverso il coordinamento con le istituzioni europee e con gli altri Paesi membri”.

Santanché ha inoltre affermato di volersi attivare per il reperimento di risorse eventualmente disponibili, sia all'interno del proprio dicastero, sia attraverso le interlocuzioni con gli altri ministeri competenti.

Il tavolo a Bruxelles

Il tavolo verrà aggiornato entro due settimane, ha proposto il ministro, che nel frattempo effettuerà un passaggio con Bruxelles per coordinarsi con le istituzioni della UE.

“Le associazioni – chiude la nota - auspicano ora che possano effettivamente seguire misure celeri e concrete, in grado di sostenere e rafforzare le imprese e, con esse, il livello di protezione offerto ai viaggiatori”.