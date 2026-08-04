Le crociere fluviali conquistano la Generazione X

La Generazione X sale a bordo delle crociere fluviali e apre occasioni di mercato per compagnie e agenzie. Le ricerche di Tauck e Globus indicano nei viaggiatori tra 40 e 60 anni il principale bacino dei tour guidati, grazie al massimo potere d’acquisto.

Per Steve Born, la Gen X genera il 20% delle prenotazioni dei marchi Globus, inclusa Avalon Waterways, con vendite aumentate del 15% nell’ultimo anno. AmaWaterways, Riverside, Amadeus, Uniworld e Viking confermano la crescita. A convincere sono itinerari personalizzabili, competenza locale e libertà di rinunciare alle escursioni per muoversi in autonomia. Riverside intercetta i neofiti con formule di tre o quattro giorni. Roam by Tauck punta sui 40-50enni con otto giorni in Portogallo e dieci sul Danubio, da Praga a Budapest. Amadeus prepara per il 2027 escursioni attive in bicicletta e a piedi, mentre Viking adegua il call center a richieste rapide.