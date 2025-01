Civitatis svela la top 5 delle destinazioni, sia nazionali che internazionali, e delle attività che hanno segnato maggiormente gli italiani nel 2024.

La piattaforma che propone esperienze turistiche in italiano quest’anno ha registrato una crescita significativa rispetto al 2023, confermando che gli italiani hanno ben chiaro un concetto: viaggiare non significa solo spostarsi da un luogo all’altro, ma esplorare, imparare e connettersi con l’essenza di ogni meta.

A livello internazionale, secondo i dati raccolti da Civitatis, gli italiani hanno dimostrato una chiara preferenza per le grandi città europee e per la città di New York, per quanto riguarda i viaggi oltre oceano. Lisbona, Parigi, Barcellona, Siviglia e Cracovia guidano la classifica delle destinazioni più prenotate.

All’interno dei confini nazionali, Napoli si conferma la destinazione più visitata, seguita da Roma, Firenze, Palermo e Genova.

Le attività culturali e storiche restano le preferite. Tra le esperienze più prenotate nel 2024 spiccano il tour di Napoli sotterranea, le escursioni ad Auschwitz e Birkenau, la visita guidata di Marrakech e il giro serale in battello a Budapest.

Sul fronte dei risultati, con oltre 35 milioni di viaggiatori che hanno arricchito le loro esperienze grazie alla piattaforma, Civitatis si consolida come partner i riferimento per scoprire il mondo. Nel 2024, l’aumento significativo delle prenotazioni e la vasta gamma di opzioni disponibili su Civitatis (oltre 90.000 attività) hanno confermato la sua posizione come punto di riferimento nel settore.