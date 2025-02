Le novità 2026 per Artide e Antartide di Poseidon Expeditions

La visita alla città più a Nord del mondo, una crociera per l’eclissi solare e un allungamento della stagione per le crociere in Antartide. Sono queste le novità di Poseridon Expeditions per la stagione 2026-2027 sull’Artico e sull’Antartide.

La compagnia, infatti, organizzerà un tour turistico intorno a Longyearbyen, nelle Svalbard, al momento dello sbarco, disponibile per tutte le crociere che terminano a Longyearbyen. Inoltre, è prevista una spedizione speciale per l'eclissi solare nel periodo dal 2 al 15 agosto 2026: la crociera ospiterà a bordo l'astrofisico Paul Sutter, noto per aver reso accessibili e coinvolgenti concetti astronomici complessi.

Inoltre, per quanto riguarda l’Antartide, la stagione estiva della Sea Spirit è stata estesa fino ad aprile, dando agli ospiti più tempo per esplorare i paesaggi e la fauna selvatica della South Georgia Island.

Fra le varie attività previste nel corso delle crociere, sbarchi a terra per tour guidati e workshop di fotografia, oppure tour in kayak in entrambe le regioni polari. È anche possibile fare l’esperienza del campeggio notturno per ottenere un'esperienza più coinvolgente nella penisola antartica.