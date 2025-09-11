Le spedizioni di National Geographic e G Adventures: i nuovi itinerari 2026

Corea del Sud, Asia centrale e Cina, Egitto e Portogallo. Queste alcune delle destinazioni su cui si concentra la programmazione 2026 targata National Geographic Expeditions e G Adventures, che rinnovano la loro collaborazione decennale per proporre un ventaglio di itinerari ad alto valore culturale, per chi ama l’avventura.

L’offerta, anticipa Travel Weekly, si compone di viaggi dagli 8 ai 23 giorni, che consentiranno ai viaggiatori di entrare in pieno contatto con l’anima e le tradizioni locali delle destinazioni.

Tra le proposte di punta ‘Il Giorno dei Morti a San Miguel de Allende’, itinerario di sei giorni che consentirà di scoprire il Messico durante una delle ricorrenze più sentite, ‘los Día de los Muertos’; ed ‘Echi della Via della Seta’, tour di 23 giorni che condurrà i viaggiatori alla scoperta dell’Asia centrale, tra Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan.

Commentando la nuova programmazione il ceo di G Adventures, Ben Perlo: “Celebriamo 10 anni di collaborazione con i nostri amici di National Geographic Expeditions e siamo lieti di intraprendere insieme un altro viaggio decennale di avventure. Quella che è iniziata come una visione condivisa e un’opportunità nel mercato dei viaggi di gruppo si è trasformata in una serie di esperienze che cambiano davvero la vita”.