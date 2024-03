Le vie del Nord compie dieci anni, rinnovati sito e loghi

Le Vie del Nord compie dieci anni e si regala un nuovo sito che, come spiega Maria Teresa Omedé, product manager del tour operator, “faciliterà l’esperienza di chi si approccia al nostro mondo. Il sito - aggiunge - è un biglietto da visita per i nostri partner commerciali e anche per clienti finali, che avranno così modo di farsi un’idea completa e articolata della nostra proposta”.

Il portale presenta ora una nuova forma grafica, un nuovo logo e maggiori possibilità di ricerca e scoperta dei prodotti presenti e di altri servizi che completano l’offerta e il viaggio.

Immagine più moderna

Accanto al nuovo sito, Le Vie del Nord ha sviluppato anche un nuovo set di loghi, grazie a un progetto firmato dalla web agency torinese VG59. “Parliamo di un’immagine più moderna, facile, lineare e adatta sia alla comunicazione che alla presenza in rete - spiega Omedè -. I nuovi loghi riprendono le caratteristiche cromatiche del logo storico, per riaffermare la storia del nostro brand e mantenerne intatta la riconoscibilità sul mercato”.

In collaborazione con TrustForce, inoltre, l’operatore ha deciso di ampliare il proprio team di promotori commerciali inserendo in organico da inizio anno, accanto ad Annalisa Cianfanelli, promotore per Lazio, Abruzzo e Umbria, anche Marco Comelli, attivo sulla Lombardia e Luca Scagliotti per Piemonte e Liguria.

“Dopo gli anni difficili della pandemia - dichiara Omedè - è importante per noi rilanciare la nostra presenza sul mercato investendo su risorse umane di valore, consolidando e ampliando le nostre reti commerciali. In questo, i nuovi promotori ci daranno un grosso aiuto”.