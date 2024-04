Le World Class di Msc, inizia la costruzione di World Asia

Con la cerimonia del taglio della prima lamiera hanno ufficialmente preso il via i lavori per la costruzione della terza nave della World Class di Msc Crociere, la cui consegna è prevista nel 2026, e che prenderà il nome di Msc World Asia.

Nel frattempo la nave gemella Msc World America ha completato un altro importante passo nel suo processo di costruzione, con la cerimonia di float out tenutasi domenica 7 aprile al cantiere navale di Saint-Nazaire, in Francia. L’ammiraglia sarà ufficialmente battezzata il 9 aprile 2025 nel nuovo terminal di Msc Crociere a PortMiami, dal quale prenderà il via il suo viaggio inaugurale verso Ocean Cay Msc Marine Reserve.

“Msc World America - commenta Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Cruises - è frutto dell’incredibile partnership tra Msc Crociere e Chantiers de l’Atlantique, con cui abbiamo progettato ben cinque differenti prototipi innovativi - l’ultimo dei quali è rappresentato proprio dalla World Class”.

Una delle navi più green

La Msc World Asia, ha aggiunto il direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, Laurent Castaing, “presenterà tecnologie all’avanguardia, rendendola una delle navi più green ed efficienti dal punto di vista energetico al mondo. Incarna la partnership a lungo termine tra Msc Crociere e Chantiers de l’Atlantique e testimonia l’impegno verso l’ambiente”.

Con 22 ponti e oltre 2.600 cabine e suite le World Class offrono più di 40mila mq di spazio pubblico e sono dotate del più grande Yacht Club di Msc Crociere oggi disponibile, l’esclusiva area dedicata agli ospiti più esigenti. Msc World Asia sarà la quarta nave alimentata a Gnl della flotta di Msc Crociere, confermando il percorso intrapreso dalla compagnia verso la decarbonizzazione marittima.