Legend of the Seas: il debutto nel Mediterraneo nell’estate 2026

La Legend of the Seas di Royal Caribbean debutterà nell’estate del 2026 sulle acque del Mediterraneo. La nuova nave, promettono dalla compagnia, porterà le estati europee in una nuova dimensione con vacanze di 7 notti da Barcellona e da Civitavecchia, toccando Marsiglia, Napoli e Palma di Maiorca.

La Legend offre una ampia scelta di ristoranti grazie a 28 opzioni differenti, otto quartieri del divertimento, 20 bar, 7 piscine, un parco acquatico e tante altre strutture di sport. Sarà inoltre la quarta nave della compagnia di crociera alimentata a gas naturale liquefatto.

A novembre del 2026, la Legend farà poi il suo debutto oltre oceano, da Fort Lauderdale, con vacanze di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali, sulle spiagge di Oranjestad, Aruba, Willemstad e Curaçao. Inoltre, ogni vacanza ai Caraibi includerà una visita a Perfect Day a CocoCay.

