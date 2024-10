Se ne va uno dei volti storici del turismo italiano. Si è spento questa mattina all’età di 82 anni Luciano Adami, per lunghi anni insieme alla moglie Barbara Spinola alla guida di Aviomar, il tour operator fondato dal suocero Ambrogio Spinola.

Adami portò la sede del t.o. da Genova a Milano e si rivelò pioniere in molti ambiti, come nell’inclusione nel catalogo Mare Italia, anche residence e appartamenti, oltre ad aver creato una catena di villaggi turistici, Wild Surf. Tra le novità introdotte all’estero, invece, figurano il Madagascar e la Libia, tra gli anni Ottanta e Novanta. Fu, inoltre, tra i fondatori di Astoi.

Il direttore e la redazione di TTG Italia esprimono alla famiglia sentite condoglianze.