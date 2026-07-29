Nonostante la complessità di questa stagione la programmazione lungo raggio di Mapo Travel sta reggendo l’urto e, anzi, le prenotazioni stanno registrando un deciso incremento. Il tutto, spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale del tour operator, grazie a “tour curati in ogni dettaglio dai nostri specialisti di prodotto, vacanze tailor made, assistenza continua e confronto costante con le agenzie di viaggi partner”.

Tra le novità di Mapo World, il brand di Mapo dedicato al lungo raggio, la programmazione gruppi per l’inverno 2027 con proposte per Vietnam, India, Oman, Uzbekistan e Giappone e i viaggi individuali con posti in allotment a Natale e Capodanno per le destinazioni Thailandia e Indonesia e partenze da Roma e Milano.

“Il Giappone - sottolinea Roberto Servetti, branch manager di Mapo Travel - è una delle nostre destinazioni di punta. Abbiamo confermato il tour incentrato sul foliage per novembre, con accompagnatore esperto e voli da Milano e Venezia. A questo si aggiunge, per aprile 2027, il tour dedicato alla fioritura dei ciliegi con partenze da Milano e Roma. Si tratta di viaggi suggestivi con esperienze e plus pensati per i clienti Mapo: solo per citarne alcune, l’accompagnatore esperto in viaggi in Giappone dall’Italia, il pernottamento in ryokan con cena e colazione tradizionale, la cerimonia del the privata a Kanazawa, la visita al villaggio postale di Narai Juku nella valle di Kiso”.

L’obiettivo dell’operatore è crescere complessivamente del 20%: “Accanto al lungo raggio - prosegue Celeghin - segnaliamo gli ottimi riscontri per il Mare Italia con la Puglia a fare da traino, insieme alle strutture a gestione diretta: il Mapo Village Plaia di Ostuni, il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo, il Mapo Hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme, il Mapo Hotel Club Perla di Casalabate e il Residence San Bull di Metaponto”.

Per favorire le agenzie nella costruzione in maniera autonoma dei pacchetti è definitivamente attivo il nuovo sistema digitale di preventivi online per Mapo World, lanciato nelle scorse settimane.