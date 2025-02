Mapo Travel, Egitto in primo piano

Egitto in primo piano per Mapo Travel. Il t.o. mette infatti a segno nel 2024 una crescita del 50% sulla destinazione e segnala un ottimo trend di richieste e conferme anche in queste prime settimane dell’anno.

“I prodotti Mapo continuano a crescere anno dopo anno, grazie ad un team di specialisti in grado di costruire viaggi esclusivi e tailor made, di selezionare strutture di qualità, di garantire assistenza h24, di essere accanto ai clienti in tutte le fasi della vacanza. In Egitto i nostri viaggiatori hanno espresso particolare apprezzamento soprattutto per le guide e i plus offerti in loco come, ad esempio, la sim egiziana per collegamento internet” spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.

Per i ponti di primavera, il tour operator lancia una nuova proposta legata all’Egitto con voli speciali in esclusiva da Bari e da Ancona il 17 e il 24 aprile. “Il pacchetto prevede la crociera sul Nilo e la visita a Il Cairo. Un’esperienza unica per tutti coloro che scelgono di volare con noi in Egitto. Largo spazio alle esperienze particolari, come la visita alla grande diga di Assuan o al museo egizio con la sala di Tutankhamon, oppure lo spostamento in carrozza trainata da cavalli e l’escursione in feluca”.

Il prodotto Egitto ha trovato ampio spazio anche nel roadshow Mapo Travel, ripreso proprio in questi giorni, che attraverserà tutte le regioni d’Italia per incontrare le agenzie di viaggi e illustrare tutte le proposte e le novità 2025.

“Questi momenti di condivisione consentono ai nostri esperti di costruire viaggi realmente tailor made, cuciti sulle esigenze del cliente finale. Accanto all’esclusiva Egitto per i ponti di primavera, particolare attenzione è dedicata al Mare Italia, da sempre nostro core business, al Mediterraneo e alle destinazioni lungo raggio come Thailandia, Giappone e Stati Uniti”.