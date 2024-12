Mapo Travel, fatturato in crescita del 50% nel 2024: trainano Egitto, Turchia e Mare Italia

Un anno importante per Mapo Travel. Il tour operator pugliese si appresta a chiudere il 2024 con un incremento di fatturato del 50% rispetto al 2023.

“I risultati migliori in termini di crescita, +55% sullo scorso anno - precisa Barabara Marangi, general manager di Mapo Travel -, arrivano dai tour in Egitto e Turchia, con ottimi riscontri sia come turismo individuale che per i viaggi di gruppo, con partenze dai principali aeroporti del nord e del sud Italia. Qui i nostri viaggiatori hanno espresso particolare apprezzamento per le guide e i plus offerti in loco, per la qualità delle strutture e dei servizi. Numeri in crescita anche per il Mare Italia, da sempre nostro core business, con la Puglia regina dell’estate”.

Per chiudere l’anno, Mapo annuncia anche l’apertura per le festività di Capodanno delle strutture a gestione diretta, il Mapo Hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme e il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo.

Quanto al lungo raggio, sono in programma con il brand Mapo World webinar organizzati in collaborazione con gli enti del turismo di Oman e Giappone.

“Torino, Trento, Vicenza, Verona tra ottobre e novembre, e adesso Ravenna, Roma e Bari, sono solo le ultime tappe di un roadshow che dura tutto l’anno e che anche nel 2025 ci porterà ad incontrare tanti agenti di viaggio sul territorio - spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo -. Questi momenti di formazione, di condivisione del lavoro fatto dai nostri esperti sulle destinazioni è fondamentale per costruire viaggi tailor made, cuciti addosso al cliente finale”.

Guardando al fututo, il 2025 del tour operator pugliese si aprirà con nuovi inserimenti professionali, che andranno a rafforzare sia la rete commerciale che l’operatività degli uffici di Mapo Travel sia in Puglia che in Piemonte.

“Se Mapo continua a crescere anno dopo anno - conclude Marangi - è proprio grazie al team di lavoro. Un gruppo di professionisti, ognuno per il proprio campo, in grado di costruire viaggi esclusivi e su misura, di scegliere strutture di qualità, di garantire assistenza h24, di affiancare i clienti in tutte le fasi del viaggio, di estendere la capillarità delle agenzie di viaggio partner sul territorio”.