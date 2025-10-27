Mapo Travel: Gian Marco Caprotti nuovo product manager

New entry nel management di Mapo Travel, che apre le porte a Gian Marco Caprotti con il ruolo di product manager per Africa e America Latina. Un nuovo tassello nell’opera di ampliamento del team dopo i nuovi inserimenti nella rete commerciale; in questo caso la visione è a lungo raggio, con l’obiettivo di allargare l’offerta di destinazioni, scegliendo un manager che vanta un’attività di oltre 25 anni nel settore turistico con esperienze importanti in altre realtà specializzate sulle destinazioni.

“Ogni itinerario Mapo – spiega il branch manager Roberto Servetti - è studiato e curato in ogni dettaglio dai nostri specialisti di prodotto, esperti che conoscono direttamente la destinazione e cosa queste hanno da offrire. Solo così siamo in grado di offrire esperienze uniche e di progettare, attraverso il confronto con le agenzie, viaggi realmente tailor made, cuciti sulle esigenze del cliente finale. E con la passione e il know how di Gian Marco Caprotti possiamo oggi approfondire e costruire nuovi itinerari in Africa e Sudamerica”.

L’attività del tour operator si arricchisce inoltre di di nuovi webinar e incontri con gli agenti di viaggi con focus sull’America Latina, e in particolare su Perù, Bolivia e Ecuador. “Come tour operator abbiamo puntato e continuiamo a puntare molto sulla formazione degli adv – conclude Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. Il confronto tra chi ha progettato la vacanza e chi ha il compito di presentarla ai viaggiatori finali è fondamentale per costruire itinerari unici e non standardizzati. E le agenzie partner sono in costante aumento”.