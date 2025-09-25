Mapo Travel rafforza il legame con le adv, ecco le iniziative

Cresce la programmazione di MapoWorld, il brand di Mapo Travel dedicato al lungo raggio. Tra le mete più richieste del 2025 spiccano Thailandia e Giappone e, proprio per promuovere quest’ultima destinazione, Mapo ha organizzato un roadshow, in collaborazione con Cathay Pacific e partner Dmc, per incontrare le agenzie di viaggi nelle principali città italiane.

“La prima tappa di questo percorso - spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel -, che ci consentirà di confrontarci con gli agenti in tutta Italia, è stata il 23 settembre a Torino. I nostri team specialist sono sempre al lavoro per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali. Ed in questo il feedback degli agenti di viaggi è fondamentale. Programmi esclusivi e assistenza h24 gestita internamente sono i plus maggiormente apprezzati dai viaggiatori”.

New entry nel team commerciale

Il tour operator annuncia anche nuovi inserimenti nel team commerciale. Si tratta di Filippo Maria D’Amico per Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, di Vincenzo Moscariello per la Campania, e di Ilaria Detto per la Lombardia.

“L’esperienza e la dedizione di Filippo, Vincenzo e Ilaria ci permetteranno di essere ancora più vicini alle agenzie di viaggi e di cucire prodotti sempre più sartoriali e tailor made, in grado di rispondere alle esigenze del cliente finale. Siamo convinti - conclude Fabrizio Celeghin - che in un mercato troppe volte standardizzato sia questa la strada da seguire per rafforzare gli ottimi risultati ottenuti finora e continuare a crescere”.

Il settembre di Mapo Travel conferma la centralità del rapporto con le agenzie di viaggi.

“Dal 9 al 12 settembre - spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel - abbiamo ospitato 30 agenti nel Salento. Un viaggio intenso tra la qualità delle strutture a marchio Mapo e la bellezza del territorio, tra esperienze enogastronomiche e l’ospitalità tipica della Puglia. Puntiamo da sempre su un prodotto Mare Italia in grado di garantire il giusto mix tra mare e cultura, e in questi giorni gli agenti hanno potuto toccare con mano i servizi e l’accoglienza che caratterizzano ogni nostra vacanza presso le nostre strutture in gestione”.

Nel mese di ottobre il tour operator pugliese organizzerà un altro educational, questa volta dedicato all’Egitto classico, prodotto di punta del medio raggio, con 20 agenti in partenza dall’aeroporto da Ancona per sperimentare direttamente la crociera sul Nilo targata Mapo.