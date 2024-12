Francesco Maio torna in casa Mappamondo. Dopo quattro anni trascorsi in Futura Vacanze come direttore vendite, Maio torna infatti nella squadra di Mappamondo come direttore commerciale, carica che aveva già ricoperto dal 2012 al 2020.

“Francesco Maio ha Mappamondo nel suo dna, commenta Andrea Mele, ceo di Mappamondo -. Ci eravamo lasciati nel 2020 in periodo di piena pandemia con la sensazione che prima o poi le nostre strade si sarebbero incontrate nuovamente. Trova un’azienda ancora più strutturata e pronta per nuove sfide e per una ulteriore crescita, graduale come è nel nostro modus operandi. Iniziamo il 2025 nel migliore dei modi dopo aver chiuso il 2024, miglior anno della storia della nostra società, con un aumento di fatturato del 13% rispetto al 2023”.

“Sono orgoglioso di tornare a rappresentare Mappamondo” – aggiunge Maio -, un’azienda e un gruppo di lavoro a cui sono profondamente legato. Riprendo un ruolo importante con la forte volontà di contribuire ulteriormente allo sviluppo commerciale dell’azienda” Maio gestirà la divisione commerciale e vendite con un team composto attualmente da 10 commerciali sull’intero territorio nazionale.