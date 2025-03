Mappamondo, parte oggi il roadshow ‘Mappamondo Around Italy’

Mappamondo in pista con il roadshow dedicato alle adv partner ‘Mappamondo Around Italy’.

L’evento tocca quattro importanti città italiane partendo oggi da Pisa, per poi proseguire su Genova domani, arrivare a Torino il 12 marzo e concludersi a Bergamo il 13 marzo.

Gli incontri formativi accenderanno i riflettori sull’offerta di due destinazioni strategiche per l’operatore, la Thailandia e l’isola di Bali, con lo scopo di consentire agli agenti di viaggi di approfondire l’unicità delle proposte e di conoscere i nuovi prodotti di una programmazione che si arricchisce costantemente di spunti ed esperienze di viaggio uniche.

Il format degli eventi prevede la partecipazione dei principali alberghi partner dell’operatore che voleranno in Italia per questa importante occasione di incontro dedicata a momenti di approfondimento e confronto diretto con Mappamondo e i suoi top partner.

Al termine di ogni tappa, gli agenti di viaggio presenti avranno l’opportunità di partecipare all’estrazione di soggiorni premio in Thailandia e a Bali, messi in palio dagli hotel partner presenti.

“Crediamo molto in questa iniziativa dall’impronta molto tecnica - dichiara Andrea Mele, ceo di Viaggi del Mappamondo - che permette agli agenti di conoscere direttamente, in prima persona, alcuni degli alberghi più importanti della programmazione con i quali abbiamo rapporti di lavoro da oltre dieci anni e con i quali, di conseguenza, siamo in grado di offrire proposte di viaggi e soggiorni di primissimo livello a prezzi molto competitivi. Sia la Thailandia che l’isola di Bali sono prodotti sempre molto richiesti dal cliente italiano che ne apprezza soprattutto gli elevati standard qualitativi oltre al patrimonio naturalistico e culturale. Sul fronte della domanda ciò che percepiamo è un orientamento sempre più spiccato verso proposte sostenibili e in grado di offrire un’immersione reale nelle tradizioni locali”.

Nel 2024 Viaggi del Mappamondo ha trasportato a Bali ed in Thailandia oltre 2 mila 500 passeggeri.

Per la summer 2025, sulle partenze del solo mese di agosto sono circa mille 500 i posti in allotment a conferma immediata, tutti collegati ai touresclusivi nei due Paesi.