Mappamondo proiettato sul Capodanno in Sudamerica

Capodanno in Sudamerica per Mappamondo, che rilancia con i grandi classici di Perù e Brasile, ai quali si aggiungono due proposte in Argentina.

Il primo viaggio riguarda il Perù, per brindare al nuovo anno sotto il segno di Machu Picchu. Fra le tappe Lima, Arequipa, il lago Titicaca, le saline di Maras, la città di Cusco e Machu Picchu. Il tour esclusivo partirà il 26 dicembre da Roma e Milano e con possibilità di avvicinamento da Venezia. Guide in italiano per tutto il viaggio.

Una seconda proposta riguarda il Capodanno in Brasile, raggiunto da un tour esclusivo di 11 giorni che tocca le cascate di Iguaçu, Rio de Janeiro e Salvador de Bahia. Fiore all’occhiello della proposta del t.o. romano la chiusura a Praia do Forte, per conoscere il progetto Tamar per la conservazione delle tartarughe marine.

La partenza è stata programmata il 27 dicembre da Roma. Guide in italiano per tutto il viaggio.

Infine, l’Argentina, con due proposte per scoprire tutti i “da non perdere”. Una proposta di 15 giorni e una di 13, porteranno a conoscere un Paese immenso e ricchissimo di attrattive. In entrambi i prodotti, sia Argentina Classica sia il Gran Tour, spiccano la visita della capitale Buenos Aires, il Perito Moreno, le cascate di Iguazu. Il Capodanno sarà comunque scandito dal ritmo del tango.

Il Gran Tour di 15 giorni partirà il 22 dicembre, mentre il viaggio di 13 giorni partirà il 27 dicembre.