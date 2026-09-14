Mappamondo rilancia sullo Sri Lanka puntando su spiritualità ed esperienze memorabili

Lo Sri Lanka targato Mappamondo si arricchisce nel segno della spiritualità e delle esperienze memorabili. Dopo aver raddoppiato i passeggeri sulla destinazione, l’operatore rilancia sulla programmazione, proponendo cinque itinerari, di cui tre in esclusiva.

“Li abbiamo disegnati aggiungendo in ogni giornata tanti dettagli che rendono il prodotto esclusivo ed unico nel suo genere - spiega Daniele Fornari, product manager Mappamondo -. Sono previste partenze giornaliere e garantite per minimo due partecipanti, la guida in italiano e la pensione completa. La grande novità della programmazione, già inclusa in tutti e tre i viaggi in esclusiva, è l’attività ‘Eat, Pray, Love’ proposta anche a Kandy. Ispirata all’esperienza che da anni proponiamo con successo a Bali, punta a caratterizzare sempre di più il prodotto Mappamondo e a conferirgli un valore esclusivo”.

Nel corso degli itinerari l’operatore propone ai viaggiatori un momento di intimità e condivisione, per restituire al viaggio una dimensione più profonda: “Dopo la cerimonia alla pagoda bianca Dalada Maligawa ci si raccoglie in una cerimonia privata di benedizione con il monaco, alla quale segue una cena tipica con una famiglia del villaggio - racconta Fornari -. A tutti i partecipanti Mappamondo regala un autentico sarong cingalese che potranno utilizzare per la cerimonia e poi conservare come ricordo dell’esperienza”.

In ogni tour in esclusiva i clienti dell’operatore potranno vivere un’esperienza memorabile. Nel corso di ‘Antiche capitali e la rocca di Kasyapa’ i viaggiatori raggiungeranno un villaggio rurale a bordo di un carretto trainato dai buoi, per cucinare e pranzare con una famiglia locale sulla sponda del lago.

Sarà possibile, invece, vivere l’esperienza della raccolta delle foglie tè con i braccianti nell’itinerario ‘Buddha, Yala e la foglia del tè’; o concedersi un’estensione mare alle Maldive al termine del tour ‘L’alba, il tè e i monaci del tempio’.