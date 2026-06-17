Mappamondo spinge sull’inverno: aperte le prenotazioni sulla Thailandia per Natale e l’Epifania

Viaggi del Mappamondo spinge sull’inverno. L’operatore annuncia l’apertura delle prenotazioni sulla Thailandia per Natale e l’Epifania.

Per le festinvità natalizie, l’operatore propone partenze il 20 dicembre da Roma (con possibilità di avvicinamento anche da altri aeroporti italiani) con voli diretti Ita Airways. Sarà possibile soggiornare a Phuket o a Koh Samed, abbinando alle isole tropicali Bangkok, dove la camera d’albergo sarà garantita dalle 9 del mattino.

Nella città il t.o. propone tre escursioni esclusive con guida in italiano: i templi della città, il Palazzo Reale e il Santuario Lak Mueang, il Maeklong Railway Market e il mercato galleggiante di Damnoen Saduak.

La proposta per scoprire l’isola di Koh Samed prevede un soggiorno di 5 notti presso il Samed Sai Kaew Beach Resort (1a Sup.), con sistemazione in Deluxe Cottage e trattamento di prima colazione, mentre a Phuket si potranno trascorrere 6 notti con la possibilità di optare anche per il trattamento di mezza pensione soggiornando al Beyond Resort Kata (1a Sup.), con l’opportunità di scegliere tra il pranzo o la cena à la carte da degustare nell’esclusivo ristorante Atrium dell’hotel.

Viaggi per l’Epifania

Per l’Epifania le partenze sono invece previste il 1 gennaio 2027, sempre con volo diretto Ita Airways da Roma Fiumicino, collegamento che offre il grande vantaggio di poter includere agevolmente gli avvicinamenti da tutte le altre città italiane.

Anche queste soluzioni di viaggio sono state confezionate per combinare la visita di Bangkok alle atmosfere di Phuket e Koh Samed dove si potrà soggiornare, rispettivamente 5 e 4 notti, all’insegna del relax e della ‘Thainess’.

Durante il soggiorno di 2 notti a Bangkok i clienti Mappamondo avranno la possibilità di partecipare ad un’escursione in esclusiva che, con guida in italiano, li condurrà alla scoperta del tempio di marmo Wat Benchamabopit e del Wat Pho noto per il Buddha sdraiato, per poi passeggiare tra i giardini e i laghetti del Royal Garden Park prima di visitare il Wat Mahannapharam Worawihan che ospita la Mahannapharam School dove vengono formati giovani monaci e studenti laici.

A Bangkok, Viaggi del Mappamondo è, inoltre, presente con una sede operativa, che fornisce assistenza in italiano a tutti i clienti lungo tutta la durata dei soggiorni. Un ufficio a cui si affianca la costante reperibilità del team Mappamondo Italia che 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 gestisce qualsiasi richiesta senza affidarla ad aziende terze.