È la Corea del Sud la novità 2025 dei viaggi dedicati all’hanami per Viaggi del Mappamondo, che introduce in programmazione un viaggio su misura per ammirare la fioritura dei ciliegi anche fuori dal Giappone.

“È un Paese che programmiamo da circa trent'anni e sul quale abbiamo notato una forte crescita delle richieste nell'ultimo periodo – spiega Daniele Fornari, product manager di Mappamondo -. Abbiamo disegnato un viaggio su misura che inizia a Seoul e scende fino a Busan passando per Jeonju e Gyeongju. Anche in Corea del Sud è prevista un'esperienza autentica: si dorme una notte in un hanok, la tradizionale casa coreana”.

Due invece gli itinerari studiati per il Giappone, vero protagonista della fioritura dei ciliegi. Il primo, di taglio tradizionale, inizia a Tokyo e si conclude a Osaka, attraversando luoghi come Hiroshima, l'isola di Miyajima e, naturalmente, Kyoto, la città che incarna l'anima raffinata del Giappone, tra geishe e antichi santuari. In questo viaggio non mancano esperienze speciali come un soggiorno in un ryokan tradizionale con possibilità di fare il bagno nelle acque termali a Kaga Onsen e una giornata intera dedicata alla visita di Hiroshima e l'isola di Miyajima, incluse la visita al Memoriale della Pace e al Parco della Memoria.

Il secondo itinerario, dai ritmi un po’ più rilassati, è anch’esso imperniato sulla magia della fioritura di sakura, il fiore del ciliegio giapponese. Prevede una giornata sul Monte Fuji, con una crociera sul Lago Kawaguchi e la visita alla famosa pagoda di Arakurayama. Si visita anche Okayama con il quartiere storico di Kurashiki.