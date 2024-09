“Il vero motore del successo è stato il coinvolgimento diretto degli agenti di viaggi”. Così il managing director di Explora Journeys, Leonardo Massa, racconta l’ascesa del progetto luxury del Gruppo Msc. In occasione delle celebrazioni di Explora II, il manager ha evidenziato come “nonostante le inevitabili sfide iniziali, il feedback sia degli adv che dei clienti è stato estremamente positivo”.

Le nuove navi in arrivo, ha precisato, fanno parte “di un piano industriale ambizioso da 3,5 miliardi di euro, che prevede la continua espansione della flotta e il rafforzamento del brand Msc”.

Previsioni

Guardando al futuro, Massa si dice ottimista sulla stagione invernale 2024-2025 e sull’estate 2025. Explora II, gemella della prima unità lanciata dalla compagnia, si appresta a settare un nuovo standard per il settore delle crociere di lusso, combinando eleganza, comfort e sostenibilità.

A bordo, ha spiegato il manager, la nave offre un rapporto ospiti/spazio tra i più alti del settore ed in grado di ospitare fino a 922 passeggeri, che possono soggiornare in 461 suite affacciate sul mare e progettate per offrire il massimo del comfort.

L’offerta F&B include sei ristoranti e dodici bar, menù curati da Franck Garanger, head of culinary di Explora Journeys, che punta su ingredienti freschi e locali ispirati alle destinazioni visitate. Grande l’attenzione al benessere, con 4 piscine, di cui una coperta, e un centro Ocean Wellness, che offre trattamenti ispirati all’ambiente marino.

Dopo il viaggio inaugurale, Explora II sarà impegnata fino a novembre nel Mediterraneo occidentale. Successivamente, la nave attraverserà l’Atlantico per offrire itinerari nei Caraibi durante l’inverno.